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قضايا الدولة تقدم وثيقة بريطانية لإثبات سعودية تيران وصنافير

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قضايا الدولة تقدم وثيقة بريطانية لإثبات سعودية تيران وصنافير قضايا الدولة تقدم وثيقة بريطانية لإثبات سعودية تيران وصنافير

ارشيفية

قدم الدفاع فى هيئة قضايا الدولة، للمستشار أحمد الشاذلي الذي ينظر طعن على حكم مصرية تيران وصنافير، وثيقة بريطانية تؤكد سعودية الجزيرتين، وكتابًا من الممثل الدائم للسعودية في الأمم المتحدة بشأن تحريرهما على أيدي من أيدي الاحتلال الإسرئيلي.

كما قدم عضو هيئة قضايا الدولة، وثيقة مودعه بالأرشيف البريطانى وبها ترجمة معتدة للتأكيد على مطالبات السعودية بالجزيرتين، فضلا عن وثيقة أخرى برد الإدارة البريطانية وبها خطاب عن تنازل السعودية لمصر عن الجزيرتين.

ويؤكد أن لديهم وثيقة نقدمها للمحكمة تعود تاريخها لـ ١٩٢٩ وهى كتاب من المساحة.
> وبدأت الجلسة بسماع مرافعة الحاضرين عن هيئة قضايا الدولة والتي قدمت عددا من الوثائق التاريخية الصادرة من مجلس الوزراء ومجلس الأمن والأمم المتحدة والتي تؤكد سعودية الجزيرتين.

وأكد المستشار رفيق شريف، الممثل عن هيئة قضايا الدولة، أن هيئة مفوضي الدولة التي أصدرت تقريرها وأوصت فيه المحكمة بتأييد حكم أول درجة لم تلتفت إلى الأوراق والوثائق التي قدمتها الهيئة، وأعرضت عن النظر إليها، واكتفت بما قدمه مقيمو الدعاوى.

وتستأنف المحكمة الإدارية العليا سماع مرافعة هيئة قضايا الدولة، وتعقيبها على تقرير هيئة المفوضين. ومازالت الجلسة منعقدة بحضور عدد من المحامين والشخصيات العامة والنشطاء على رأسهم خالد علي والسفير معصوم مرزوق والمحامي عصام الإسلامبولي.

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