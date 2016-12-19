«التموين» : سعرعبوة الزيت التمويني 8.25 جنيه ولا زيادة في الأسعار

نفى رئيسا شركتي الأهرام للمجمعات إيهاب الليثي، والمصرية لتجارة الجملة محمد عاطف التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ما تردد حول رفع سعر الزيت التمويني على البطاقة التموينية إلى 10 جنيهات، مؤكدين أن سعر العبوة على البطاقة التموينية بلغ 8.25 جنيه للعبوة، مشددين على أنه لا زيادة في الأسعار.

وأكدا أن سعر السكر التمويني ب 7 جنيهات، والأرز في البطاقة التموينية بـ 4.5 جنيه، مشيرين إلى أنه سيتم تعويض مناقصة الأرز المحلي التي تم إلغائها بسبب ارتفاع أسعار عروض الشركات المتقدمة من خلال توفير المستورد.

وأوضح كل منهما أنه سيتم طرح شحنة مستوردة من الهند تصل إلى 35 ألف طن تم الإفراج عنها، كما ستصل خلال أيام شحنة جديدة تصل إلى 75 ألف طن، وسيتم طرحها بأسعار تقل عن الأسواق بنسبة 25% لتوفير احتياجات المواطنين ومواجهة غلاء الأسعار.

يشار إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية كانت قد بدأت في إجراء تعاقدات مباشرة مع عدد من كبرى الشركات لتوفير المكرونة لطرحها على بطاقات التموين بسعر يقل عن الأسواق بنسبة 25% خلال أيام.

أ ش أ