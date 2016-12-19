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جيهان منصور والشاذلي والميرازي وشوبير في «حكاية حلم» على دريم

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جيهان منصور والشاذلي والميرازي وشوبير في «حكاية حلم» على دريم جيهان منصور والشاذلي والميرازي وشوبير في «حكاية حلم» على دريم

كتبت – إنجي لطفي:

كشف الإعلامي الدكتور محمد خضر، رئيس قناة دريم، عن كواليس الفيلم التسجيلي بعنوان” حكاية حلم” بمناسبة مرور 15 عامًا على انطلاق قناة دريم.

وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لـ ONA ، أن الفيلم يسرد الأحداث التي مرت بالقناة وكيف انطلقت، وكيف تفاعلت مع الأحداث في مختلف الظروف السياسية، والضغوط التي كانت تتعرض لها القناة، وكيف كانت القناة ضمير الشعب المصري، والصدمات مع الإخوان وتعرض القناة لقطع البث في عهدهم.

وتابع خضر، أن الفيلم سجل شهادات نجوم القناة منذ إطلاقها حيث يظهر في الفيلم الإعلامية منى الشاذلي والإعلامية جيهان منصور والإعلامي مفيد فوزي والإعلامي حافظ الميرازي، والكابتن أحمد شوبير، والإعلامي وائل الابراشي والإعلامي أحمد المسلماني،  والإعلامية رشا نبيل، وحنان الديب وأشرف رياض.

وأوضح خضر، أنه و الدكتور أحمد بهجت مالك القناة أيضا سيتحدثون عن كيفية تأسيس القناة والضغوط التي مورست على القناة من مختلف الأنظمة السياسية، وكيف تفاعلت القناة مع مختلف الأحداث السياسية.

وأوضح خضر،  أن الفيلم سيعرض يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة الحادية عشر ونصف مساء، كعرض أول في برنامج “كلام تاني” مع الإعلامية رشا نبيل.

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