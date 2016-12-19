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رئيس جامعة الاسكندرية: نسعى لربط الجامعة بالمجتمع والصناعة

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رئيس جامعة الاسكندرية: نسعى لربط الجامعة بالمجتمع والصناعة رئيس جامعة الاسكندرية: نسعى لربط الجامعة بالمجتمع والصناعة

>الإسكندرية – أسماء على بدر

قال الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة تهدف إلى ربطها بالمجتمع والصناعة وهى أحد أولويات الجامعة فى الفترة القادمة لتطبيقها على أرض الواقع.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الدولى التاسع للهندسة الانشائية والجيوتقنية اليوم، إن الرقى بالبحث العلمى وحل مشاكل المجتمع هى الشغل الشاغل للجامعة كبيت الهبره العلمى للمجتمع السكندرى، مشيراً إلى دورها العربى والأفريقى والدولى.

ودعا أعضاء هيئة تدريس الجامعة والخبراء القادمين للمشاركة فى المؤتمر للاحتفال باليوبيل الماسى للجامعة ومرور 75 عاماً على جامعة الإسكندرية من خلال العديد من الفاعليات والأنشطة المختلفة التى تنظمها جامعة الإسكندرية .


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