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برلمانى بالمنصورة يعد بحل أزمة صيادلة التأمين الصحى

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برلمانى بالمنصورة يعد بحل أزمة صيادلة التأمين الصحى برلمانى بالمنصورة يعد بحل أزمة صيادلة التأمين الصحى

>الدقهلية ـ محمد حيزة

عرض مجلس نقابة الصيادلة، بالدقهلية، على نبيل الجمل، عضو مجلس النواب عن دائرة المنصورة، مشكلة القانون 14 لسنة 2014م، المنظم لفريق العمل الطبى، والمنظم لنظام الحوافز الخاصة، والذى لم يتضمن صيادلة التأمين الصحى.

 

وقال مجلس النقابة خلال لقائه، بـ"الجمل" إن هذا جعل هناك فجوة بين صيادلة التأمين الصحى، والصيادلة العاملين بالوحدات التابعة لوزارة الصحة الأخرى، وقد تم شرح الجهد والعبء الذى يقوم به صيادلة التأمين، من عهد كبيرة وعدد منتفعين بالخدمة، أكبر بكثير من العديد من الوحدات، والمراكز الصحّية، مع قلة عددهم، مما يجعل العبء عليهم كبيرا، ودون مقابل مادى.

 

فيما أكد "الجمل" أنه تفهم الأمر، ووعد النقابة ببذل الجهد واللجوء للقنوات الشرعية فى مجلس النوّاب، لتعديل القانون، أو عمل تشريع يعيد لصيادلة التأمين حقهم، على أن تكون النقابة ممثلة ومتابعة للأمر.

 


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