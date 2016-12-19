أخبار عاجلة

عاجل| مدينة الغردقة تشهد مأساة منذ قليل.. والصحة تصدر بيان بعد نقل الضحايا لمستشفى الغردقة العام -
السفيرة عزيزة - أكاديمية البحث العلمي تحتفل بالفائزين في معرض جينيف الدولي للإبتكار -
السفيرة عزيزة - مينا سامي " طالب بكلية حقوق " ... مخترع موتور سيارة يعمل بدون وقود -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت - الأربعاء 12-4-2017 -
السفيرة عزيزة - إيهاب عادل " خريج كلية تجارة " ... إخترع نظام إطفاء من خلال طيارة رباعية -
«اقتصادية النواب» تناقش اتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة بشرم الشيخ -
«الداخلية» توضح حقيقة انفجار الجيزة وتحذر المواقع الإخبارية -
«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري -
الاجتماعي للتنمية: 854 قرضا للمشروعات الصغيرة الزراعية -
«إسكان النواب» توافق مبدئيًا على مشروع قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

4 أشخاص يتناوبون اغتصاب ربة منزل داخل شقتها بالطالبية

Google+ Print
4 أشخاص يتناوبون اغتصاب ربة منزل داخل شقتها بالطالبية 4 أشخاص يتناوبون اغتصاب ربة منزل داخل شقتها بالطالبية

>كتب بهجت أبو ضيف

تجرى نيابة جنوب الجيزة تحقيقاتها فى واقعة تعرض ربة منزل للاغتصاب على يد 4 أشخاص داخل شقتها بمنطقة الطالبية، حيث تم القبض على 3 متهمين، وجار إعداد الأكمنة للقبض على شريكهم الرابع الهارب.

 

تلقى الرائد مصطفى خليل، رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بلاغا من ربة منزل أفادت فيه أنها تقيم بمفردها بشقة بمنطقة الطالبية، وأنها فوجئت بــ4 أشخاص يكسرون باب شقتها وهددوها بسلاح نارى ثم تناوبوا اغتصابها واستولوا على بعض المتعلقات من شقتها وفروا هاربين.

 

وبتكثيف التحريات تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين، وبإعداد كمين لهم تم القبض على 3 من الجناة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة واستهدافهم المجنى عليها لعلمهم أنها تقيم بمفردها، وحرر محضر بالواقعة وجار إعداد الأكمنة للقبض على المتهم الهارب،  وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365