4 أشخاص يتناوبون اغتصاب ربة منزل داخل شقتها بالطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

تجرى نيابة جنوب الجيزة تحقيقاتها فى واقعة تعرض ربة منزل للاغتصاب على يد 4 أشخاص داخل شقتها بمنطقة الطالبية، حيث تم القبض على 3 متهمين، وجار إعداد الأكمنة للقبض على شريكهم الرابع الهارب.

تلقى الرائد مصطفى خليل، رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بلاغا من ربة منزل أفادت فيه أنها تقيم بمفردها بشقة بمنطقة الطالبية، وأنها فوجئت بــ4 أشخاص يكسرون باب شقتها وهددوها بسلاح نارى ثم تناوبوا اغتصابها واستولوا على بعض المتعلقات من شقتها وفروا هاربين.

وبتكثيف التحريات تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين، وبإعداد كمين لهم تم القبض على 3 من الجناة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة واستهدافهم المجنى عليها لعلمهم أنها تقيم بمفردها، وحرر محضر بالواقعة وجار إعداد الأكمنة للقبض على المتهم الهارب، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.