"الأرصاد": غداً طقس شديد البرودة.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

كتب محمد محسوب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الثلاثاء، طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهاراً، شديد البرودة ليلاً، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وتقل الرؤية فى الشبورة المائية على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر الى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية شرقية.

الصغرى العظمى



> القاهرة 10 16

> الإسكندرية 12 16

> مطروح 12 16

> بورسعيد 11 17

> دمياط 11 17

> بلطيم 13 17

> الإسماعيلية 7 16

> السويس 7 17

> العريش 8 16

> نخل 2 13

> طابا 3 14

> الطور 11 18

> مرسى علم 12 20

> الغردقة 13 19

> شرم الشيخ 15 20

> رفح 6 15

> كاترين 1 10

> سيوة 6 17

> المنيا 7 16

> الفيوم 8 17

> رأس سدر 13 17

> أبوسمبل 11 21

> وسط الدلتا 10 16

> أسيوط 7 17

> سوهاج 8 18

> الأقصر 9 20

> أسوان 12 22

> شلاتين 17 22

> حلايب 17 20

> الوادى الجديد 9 20

> قنا 8 19

> نويبع 15 18

> السلوم 9 15

>