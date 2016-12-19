أب بالشرقية ينهى حياة نجله أثناء معاقبته

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائي، بوصول " محمد م ر 4 سنوات" ومقيم قرية شبرا النخلة إلى مستشفي بلبيس العام، مصابا بكدمة بالوجه وسحجات وخدوش وتوفي متأثرا بإصابته.

وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها الرائد أحمد متولي رئيس مباحث بلبيس، بإشراف العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، إن " مني م ب 26 سنة" ربة منزل اتهمت زوجها " م ر ت 26 سنة" عامل بفرن بالتعدي علي نجله بالضرب وتسبب في وفاته.

وتمكن ضباط مباحث بلبيس من ضبط الأب المتهم والتحفظ عليه للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق معه.