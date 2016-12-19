حبس طالب جامعى 6 أشهر لاتهامه بتوزيع منشورات مناهضة للدوله

كتب سليم على

عاقبت الدائرة 21 إرهاب برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد وسكرتارية سعيد موسى، طالب جامعى بالحبس 6 أشهر لقيامه بتوزيع منشورات مناهضة للدولة ومؤسساتها ، بالإضافة لقيامه بكتابة عبارات فيها إهانه وسب لجهازي الجيش والشرطة على جدران الشوارع وأسوار المدارس بمنطقة ناهيا بدائرة قسم شرطة كرداسة.

كان المستشار أحمد البقلي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة أمر بإحالة المتهم للمحاكمة بعد أن نسبت إليه النيابة تهمة التحريض ضد الدولة ومؤسساتها من خلال توزيع منشورات فيها عبارات عدائية ضد جهازي الجيش والشرطة.

وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم سبق وأن أخلي سبيله عدة مرات بعد ضبطه في مسيرات مناهضة للدولة، كما بذل جهده في الأونة الأخيرة في توزيع المنشورات المناهضة للدولة ومؤسساتها وأيضا الكتابة على الجدران.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المتهم "سمير .م.ن 23 سنة طالب ومقيم بدائرة قسم شرطة كرداسة"، وبمواجهته اعترف بالتهم المنسوبة إليه ،فأمرت النيابة بحبسه 4أيام على ذمة التحقيقات ، ثم إحالته لمحكمة الجنح التي أصدرت القرار السابق ذكره.