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تموين الإسكندرية تضبط لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمى

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تموين الإسكندرية تضبط لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمى تموين الإسكندرية تضبط لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمى

>الإسكندرية - هناء أبو العز

شن  ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية، برئاسة العميد ياسر حمد، حملة تموينية مكبرة بدوائر أقسام المدينة، لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

 

وأسفرت الحملة  عن ضبط "م. م"- 44 سنة  المدير المسئول عن منفذ متنقل لبيع اللحوم "السيارة رقم س هـ أ " لحيازته وعرضه للبيع عدد "5.800" كجم كبدة مجمدة محلولة من التجميد بها تغير فى الخواص الطبيعية  وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

 

كما تم ضبط" ر. خ"- 20 سنة صاحب محل خردوات  لحيازته وعرضه للبيع عدد "1360" عبوة أدخنة معسل  مجهولة المصدر وغير مدون عليها البيانات الإلزامية حسب المواصفات القياسية، و"ا. ن"– صاحب مخزن لحيازته وعرضه للبيع عدد "90" توب قماش بإجمالى "6840" متر، غير مسدد عنها الرسوم الجمركية المقدرة بمبلغ 14763 جنيها.


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