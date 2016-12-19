بدء جلسة محاكمة رجل الأعمال الهارب هانى عواد وآخرين بتهمة النصب

كتبت ندى سليم

بدأت قبل قليل، جلسة محاكمة رجل الأعمال الهارب هانى عواد، المتهم بالاستيلاء علي 62 مليون دولار من المواطنين، بزعم توظيفها من خلال شركة تدعي " ستار كابيتال ".

وأودعت قوات الأمن بالمحكمة الاقتصادية، المتهمين المتورطين بقضية "ستار كابيتال" وهم محمد عصام محمد خاطر، وأحمد سعيد القليوبى، وأحمد عاطف زكى عبد الرازق ، وأمير مدحت عبد التواب، وهبه لطفى عواد، وتهانى مصطفى كمال، ولطفى عواد عبد الوهاب، وأيمن لطفى، داخل قفص الاتهام استعدادا لبدء جلسه الحكم.

وكان المتهمين دعوا الجمهور إلى جمع الأموال لتوظيفها واستثمارها للمضاربة في البورصات العالمية وتجارة المعادن والعقارات، نظير فائدة شهرية تتراوح بين 5 إلى 10%، وأعلنوا عن نشاطهم غير المشروع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، وبعض المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت.

واستخدم المتهمون الذين بدءوا نشاطهم المخالف للقانون منذ عام 2010 حتى عام 2014، اسماء العديد من الشركات لجمع أموال المواطنين، مثل" ستار كابيتال للتسويق، وستار كابيتال فاينينشيال ليمتد، وستار كابيتال فاينينشيال سيرفيس، وستار بنك ليمتد، وشركة سى بى إيه"، وتبين أن هذه الشركات غير مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.