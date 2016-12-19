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مؤشر البورصة يتخطى حاجز الـ 11700 نقطة خلال منتصف التعاملات

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مؤشر البورصة يتخطى حاجز الـ 11700 نقطة خلال منتصف التعاملات مؤشر البورصة يتخطى حاجز الـ 11700 نقطة خلال منتصف التعاملات

ارشيفية

واصلت البورصة ارتفاعها خلال منتصف التعاملات، بدعم مشتريات الأجانب.

وارتفع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 2.81% ليتخطي حاجز الـ 11700 مسجلا 11718 نقطة.

وزاد مؤشر إيجي إكس 70 بنسبة 0.57% عند مستوى 457.06 نقطة، فيما ارتفع مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 0.88% عند مستوى 1078.66 نقطة.

وارتفع مؤشر إيجي إكس 50 متساوي الأوزان بنسبة 1.68% ليصل لمستوى 1868 نقطة.

وبلغ حجم التداولات 396.7 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار جنيه، وارتفع نحو 104 أسهم، فيما انخفض نحو 31 واستقر 32 سهما.

ودعم صعود السوق اتجاه تعاملات الأجانب للشراء بصافي 32.2 مليون جنيه.

في المقابل اتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بصافي 16.8 و 15.3 مليون جنيه على التوالي.

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