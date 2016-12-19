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حارس الطلائع بديل جنش بالزمالك.. وعمر صلاح لم يوقع

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حارس الطلائع بديل جنش بالزمالك.. وعمر صلاح لم يوقع حارس الطلائع بديل جنش بالزمالك.. وعمر صلاح لم يوقع

>كتب أحمد توفيق

دخل محمد بسام حارس مرمى فريق طلائع الجيش، دائرة اهتمامات مسئولى الزمالك لإمكانية التعاقد معه بداية من الموسم المقبل فى حال رحيل محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الأبيض وعدم تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

 

وعقد شريف إسلام مدير إدارة التعاقدات بالزمالك جلسة مع محمد بسام خلال الساعات الماضية للتفاوض حول انتقاله للأبيض ورحب اللاعب ولكن طلب حسم المفاوضات بشكل رسمى مع ناديه.

 

فى سياق متصل، كشف مصدر بالزمالك عدم توقيع عمر صلاح حارس مرمى الفريق الشاب على عقود التجديد كما تردد فى الساعات الأخيرة، موضحاً أن عقد اللاعب ينتهى بنهاية الموسم الحالى وحتى الآن لم يتم حسم التجديد معه من عدمه.


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