لجنة العفو الرئاسي: جاري فحص القائمة الثانية

صرح طارق الخولي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو عن المحبوسين، إنه يسعى لتكون عدد القائمة الثانية من المنتظر الإفراج عنهم أكبر من القائمة الأولى، موضحًا أنه يتم حاليًا دراسة الحالة القانونية لمن سيتم العفو عنهم.

وأضاف الخولي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج ” من الآخر”، على قناة “روتانا مصرية”، مع الإعلامي محمد العقبي، مساء الأحد، أنه جار فحص أسماء القائمة الثانية وهناك حالات تأخذ بعض الوقت للرجوع لوزارتي العدل والداخلية والحصول على معلومات منهم.

واعتذر عضو لجنة العفو عن المحبوسين، عن ذكر أسماء من القائمة الثانية، موضحًا أن الأسماء تخرج من رئاسة الجمهورية وليس من اللجنة، موضحًا أنه يتم دراسة الحالة القانونية لمن سيتم العفو عنهم، وهناك أشخاص فسروا عمل اللجنة تدخلا في أعمال القضاء، ولكن عمل اللجنة استشاري فقط وتقدم القوائم لرئاسة الجمهورية.