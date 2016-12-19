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الخارجية اللبنانية تدين هجوم الكرك وتدعو لتعزيز العمل للقضاء على الإرهاب

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الخارجية اللبنانية تدين هجوم الكرك وتدعو لتعزيز العمل للقضاء على الإرهاب الخارجية اللبنانية تدين هجوم الكرك وتدعو لتعزيز العمل للقضاء على الإرهاب

> كتب أحمد جمعة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية الاعتداء الارهابى السافر الذى شهدته محافظة الكرك فى جنوب الأردن، وراح ضحيته 9 قتلى بينهم عناصر من قوات الأمن وسائحة كندية وعدد من الجرحى.

 

وأكدت الخارجية اللبنانية فى بيان صحفى  حصل "اليوم السابع" على نسخة منه اليوم الاثنين، إن الهجوم الارهابى الغادر، الذى يأتى بعد أيام قليلة على تفجير القاهرة وهجمات تركيا، يؤكد الخطر الحقيقى والداهم للارهاب المتنقل وقدرته على تنفيذ هجمات مباغتة ووحشية فى أكثر من ساحة، ما يستدعى ضرورة تعزيز العمل المشترك وتوطيد التعاون العربى والدولى بشكل جدى وفعّال للقضاء على هذا التهديد الارهابى العالمى.

 

وتقدمت الخارجية اللبنانية للمملكة الاردنية الهاشمية، والحكومة والشعب الأردني، بأخلص مشاعر المواساة وأصدق التعازى بهذا المـُصاب الاليم، وتؤكد موقف لبنان الثابت والرافض للارهاب بكل أشكاله، وتضامنه مع الأردن مواجهة هذه الاعمال الارهابية البائسة التي تسعى لضرب الاستقرار في المملكة وجرها الى آتون العنف الذي تشهده دول أخرى في المنطقة.

 

 

 

 

 


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