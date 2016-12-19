أخبار عاجلة

عاجل| مدينة الغردقة تشهد مأساة منذ قليل.. والصحة تصدر بيان بعد نقل الضحايا لمستشفى الغردقة العام -
السفيرة عزيزة - أكاديمية البحث العلمي تحتفل بالفائزين في معرض جينيف الدولي للإبتكار -
السفيرة عزيزة - مينا سامي " طالب بكلية حقوق " ... مخترع موتور سيارة يعمل بدون وقود -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت - الأربعاء 12-4-2017 -
السفيرة عزيزة - إيهاب عادل " خريج كلية تجارة " ... إخترع نظام إطفاء من خلال طيارة رباعية -
«اقتصادية النواب» تناقش اتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة بشرم الشيخ -
«الداخلية» توضح حقيقة انفجار الجيزة وتحذر المواقع الإخبارية -
«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري -
الاجتماعي للتنمية: 854 قرضا للمشروعات الصغيرة الزراعية -
«إسكان النواب» توافق مبدئيًا على مشروع قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

قيادى بحركة الناصريين اللبنانية يهاجم الحريرى بسبب انتقاده حرب بشار فى حلب

Google+ Print
قيادى بحركة الناصريين اللبنانية يهاجم الحريرى بسبب انتقاده حرب بشار فى حلب قيادى بحركة الناصريين اللبنانية يهاجم الحريرى بسبب انتقاده حرب بشار فى حلب

>كتبت آمال رسلان

رد أمين الهيئة القيادية فى حركة الناصريين المستقلين "المرابطون" فى لبنان العميد مصطفى حمدان، على حديث رئيس اللبنانية سعد الحريرى مساء أمس، خلال الإعلان عن تشكيل الحكومة حول حلب، وقال إنه "من المعيب والمخزى أن يخرج الحريرى عن اللياقات والبروتوكول باستخدام منبر الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون فى بيت الشعب للتهجم على سورية وترويج أكاذيب الإعلام الغربى".

 

وتوجه حمدان فى تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعى نقلتها وكالة الأنباء السورية بالسؤال إلى شركاء الحريرى فى الحكومة، فيما إذا كانوا يوافقون على توصيفاته لما يجرى على أرض سورية العربية، والتى تتماهى وتدافع عن الإرهابيين والمخربين المجرمين المنضوين تحت مسميات "داعش" و"جبهة النصرة" وغيرها.

 

وختم حمدان تصريحه بالقول: إنه "إذا كان هذا المسار الداعم للإرهاب هو الذى سيرسمه سعد الحريرى للسياسة الخارجية اللبنانية فعلى لبنان السلام".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي

عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي

الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا تحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا تحديث بيانات بطاقاتهم التموينية