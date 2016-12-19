قيادى بحركة الناصريين اللبنانية يهاجم الحريرى بسبب انتقاده حرب بشار فى حلب

كتبت آمال رسلان

رد أمين الهيئة القيادية فى حركة الناصريين المستقلين "المرابطون" فى لبنان العميد مصطفى حمدان، على حديث رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريرى مساء أمس، خلال الإعلان عن تشكيل الحكومة حول حلب، وقال إنه "من المعيب والمخزى أن يخرج الحريرى عن اللياقات والبروتوكول باستخدام منبر الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون فى بيت الشعب للتهجم على سورية وترويج أكاذيب الإعلام الغربى".

وتوجه حمدان فى تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعى نقلتها وكالة الأنباء السورية بالسؤال إلى شركاء الحريرى فى الحكومة، فيما إذا كانوا يوافقون على توصيفاته لما يجرى على أرض سورية العربية، والتى تتماهى وتدافع عن الإرهابيين والمخربين المجرمين المنضوين تحت مسميات "داعش" و"جبهة النصرة" وغيرها.

وختم حمدان تصريحه بالقول: إنه "إذا كان هذا المسار الداعم للإرهاب هو الذى سيرسمه سعد الحريرى للسياسة الخارجية اللبنانية فعلى لبنان السلام".