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20 فبراير.. الحكم في طعن المتهمين على الإعدام بقضية «مذبحة بورسعيد»

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20 فبراير.. الحكم في طعن المتهمين على الإعدام بقضية «مذبحة بورسعيد» 20 فبراير.. الحكم في طعن المتهمين على الإعدام بقضية «مذبحة بورسعيد»

ارشيفية

حجزت محكمة النقض، اليوم الإثنين، الحكم في الطعون المقدمة من ٥٢ متهما بقضية “مذبحة بورسعيد”، على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم لجلسة ٢٠ فبراير المقبل.

وكانت المحكمة قد قضت في 9 يونيو 2015 –إعادة محاكمة- بمعاقبة 11 متهم بالإعدام شنقا، وبالسجن المشدد 15 سنة لعشر متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات، لخمسة عشر متهم، والسجن 5 سنوات لأحد عشر متهم، والحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ أربعة متهمين من بينهم اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد سابقا، وبالحبس سنة مع الشغل لمتهم واحد.

وتعود أحداث الواقعة إلى فبراير 2012 في أعقاب مباراة في الدوري الممتاز بين فريقي الأهلي والمصري البور سعيدي، واتهم فيها 73 متهما بينهم 9 قيادات أمنية و3 من مسؤولي النادي المصري، وباقي المتهمين من شباب ألتراس النادي المصري.

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