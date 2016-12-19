بعد اختراق اجتماعاتها بالخارج.. الإخوان تزعم عقد اجتماعًا داخل القاهرة

كتب كامل كامل – أحمد عرفة

بعد اختراق الأجهزة المعنية المصرية لاجتماعين متتاليين للتنظيم الدولى للإخوان فى الخارج، خرج المتحدث الإعلامى باسم الإخوان ببيان غريب اليوم يزعم فيه أن مجلس شورى الإخوان يعقد اجتماعًا اليوم فى القاهرة.

بيان المتحدث باسم الإخوان الذى نُشر على الصفحة الرسمية للجماعة، قوبل بحالة شديدة من الاستغراب، حيث تساءل أعضاء الإخوان لماذا أعلن المتحدث باسم الإخوان أن المجلس العام ينعقد.

من جانبه، قال الدكتور كمال حبيب، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن مثل هذه الاجتماعات التى تعقد لمجلس شورى الإخوان ستتخذ فيها قرارات تخص مستقبل الجماعة، خاصة أنهم اعلنوا عقده فى القاهرة.

وأضاف الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، لـ"اليوم السابع" أن هناك علامات استفهام كثيرة حول اعلان الاخوان مكان وموعد الاجتماع عبر صفحتها الرسمية، رغم الملاحقات الأمنية التى تلاحق قياداتها.

وتوقع حبيب أن الجماعة ستعلن خلال اجتماعها موقفها من حركات حسم ولواء الثورة التى اعلنت تبينها لأعمال عنف خلال الفترة الماضية، وموقفها من الدعوات التى خرجت مؤخرًا من الخارج تدعوها للمصالحة، بالإضافة إلى الاعلان عن تشكيلها خاصة فى ظل الأزمات الداخلية.

منشور المتحدث باسم الإخوان