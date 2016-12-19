كيف تصبح أكثر جاذبية وتلفت انتباه النساء!

هناك الكثير من الأمور التي تلفت انتباه المرأة إلى الرجل وتجعله جذابا بالنسبة إليها. لكن يمكن للرجل أن يزيد من جاذبيته ويأسر قلوب النساء إلى قام ببعض الأمور البسيطة واتبع نصائح العارفين بالأمر.ليس من السهل على الرجل أحيانا أن يلفت انتباه المرأة ويرقى بنفسه إلى مرتبة تُميزه عن الآخرين، ويأسر قلب التي تيودد إليها. في موقع "بيزنيس إينسايدر" الألماني قالت المتخصصة في علم السلوك الاجتماعي هيلين فيشر، من جامعة روتجرز الأمريكية، إن المرأة ترسل إشارات متطابقة تقريبا أينما كانت في العالم عند اهتمامها برجل ما. وذكر الموقع أيضا نصائح علمية تكشف الستار على أمور لا ينتبه إليها الرجال عادة من شئنها أن تجعل الرجل أكثر جاذبية، وهذه بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك على زيادة جاذبيتك ولفت نظر النساء:

> 1. تعلم كيفية التقاط الإشارات

تبتسم المرأة عند إعجابها برجل ما وترفع حاجبيها في حركة سريعة وتفتح عينيها، ثم ترجع وتغلقهما وتنظر إلى الأرض. ليس لعدم اهتمامها به ولكن لإعطائه الفرصة للتقدم نحوها والتكلم معها.

> 2. ابحث عن إمرأة من نفس المستوى

يشعر الرجال والنساء عموما بالانجذاب إلى أشخاص يتقاسمون معهم نفس الميول. في دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا في بيركلي على سلوك 60 شخصا من الجنسين في موقع للتعارف، أثبتت أن غالبية العلاقات تمت بين أشخاص لهم جاذبية متقاربة.

> 3. حقيقة مرة

أظهرت دراسة مؤخرا أن الرجال الذين يركبون سيارة بنتلي كونتيننتال فضية اللون يبدون أكثر جاذبية من أولئك الذين يقودون سيارة فورد فييستا حمراء. ونفس الشيء ينطبق على الرجال الذين يسكنون شقق فاخرة فهم أيضا أكثر جاذبية.

> 4. ما سر انجذاب المرأة إلى رجل أكبر سنا؟

أشارت دراسة أجريت في عام 2010 شارك فيها 3 آلاف و770 شخصا بأن النساء عادة ما ينجذن إلى رجال أكبر منهن سنا. وكلما كانت المرأة مستقلة ماديا كلما كان الرجل الذي تنجذب إليه أكبر سنا ومركزه قويا في المجتمع.

5. الرجل الملتحي له فرص كبيرة

فيما يرى البعض أن اللحي لم تعد موضة، يثبت العلماء العكس. فقد قام باحثون أستراليون عام 2013 بدراسة شارك فيها 177 رجلا و351 امرأة لتقييم صور لعشر رجال بأربع مظاهرة مختلفة: حالقي الذقن، بشعر خفيف على الوجه، بشعر متوسط على الذقن وأخيرا بلحية طويلة نسبيا. أصحاب الذقن غير الحليقة (المتوسطة) كانوا الأكثر جاذبية. حسب ما جاء في موقع "بيزنيس إينسايدر" الألماني.

6. العضلات لا تلفت انتباه الفتيات

في دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس شاركت فيها 286 امرأة قمن بالتمعن في صور لرجال مختلفي البنية العضلية، فضلت أغلبية النساء إقامة علاقة مع رجل ذي عضلات رياضية على صاحب السواعد المفتولة والعصلات الكبيرة القوية.

7. الضحك والفكاهة

أظهرت العديدة من الدراسات أن المرأة تنجذب للرجل الذي يجعلها تضحك. فمن الضروري أن تمتلك حسا فكاهيا مبدعا وتجعل المرأة تضحك وتدخل السرور إلى قلبها. وإن المزاح والنكات في أحاديثك تلطف الجو وتجذب المرأة، لكن بشرط أن تهتم وتحب هي أيضا المزاح والنكات.

ع.اع. / ع.ج (DW)

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