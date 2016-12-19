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وزير التعليم العالى: نعتمد على العلوم التكنولوجية لتطوير الاقتصاد المصرى

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وزير التعليم العالى: نعتمد على العلوم التكنولوجية لتطوير الاقتصاد المصرى وزير التعليم العالى: نعتمد على العلوم التكنولوجية لتطوير الاقتصاد المصرى

>الإسكندرية – أسماء على بدر

أكد الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن اعتماد الوزارة ليس على البحث العلمى فقط، وإنما على العلوم التكنولوجية والتطبيقية التى تحقق تطورا اقتصاديا وصناعيا كبيرا لمصر.

 

وأضاف خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر الدولى التاسع للهندسة الانشائية والجيوتقنية الذى تنظمه كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، أن المؤتمر له طابع خاص نظراً لأهميته فى المنظومة الديناميكية والتكنولوجية فى التشييد والبناء التى لها أهمية كبيرة فى التعليم الهندسى.

 

وأشار إلى أن مهندس التشييد والبناء له دور كبير فى المجتمع المصرى الذى يحتاج لهذه الأفكار الجديدة والتوصيات التى سيخرج بها المؤتمر لتطبيقها على أرض الواقع، موضحاً أن هذا الأسلوب ستعتمد عليه فى الفترة القادمة لكى تصل إلى المرتبة التى تستحقها.


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