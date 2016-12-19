قطع المياه عن شارع سيدى عبد الرحيم بطريق مصنع الغزل فى قنا لكسر ماسورة

قنا – هند المغربى

تعرض خط المياة الرئيسى أمام مسجد سيدى عبد الرحيم القنائى بمحافظة قنا، للكسر مما تسبب فى تراكم المياه بشوارع المدينة، والتى تسببت فى غرق بعض المحال التجارية والمنازل القريبة، وتم الدفع بـسيارات لشفط المياه.

وكشف اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أنه تم قطع مياه الشرب عن منطقة مصنع الغزل على خلفية حدوث كسر في خط مياه شرب قطر 24 بوصة، بشارع سيدي عبد الرحيم المؤدي الي المصنع صباح اليوم الاثنين .

وأكد الهجان إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة اتخذت الإجراءات اللازمة لإصلاح خط المياه والدفع بعربات شفط المياه، وسوف يتم الانتهاء من إصلاحه قبل نهاية اليوم مشيرا إلى أنه تم إبلاغ مديريات الصحة والتموين بالإضافة إلى إدارة مرور قنا لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة خلال فترة إصلاح الكسر .