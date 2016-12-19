أخبار عاجلة

عاجل| مدينة الغردقة تشهد مأساة منذ قليل.. والصحة تصدر بيان بعد نقل الضحايا لمستشفى الغردقة العام -
السفيرة عزيزة - أكاديمية البحث العلمي تحتفل بالفائزين في معرض جينيف الدولي للإبتكار -
السفيرة عزيزة - مينا سامي " طالب بكلية حقوق " ... مخترع موتور سيارة يعمل بدون وقود -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت - الأربعاء 12-4-2017 -
السفيرة عزيزة - إيهاب عادل " خريج كلية تجارة " ... إخترع نظام إطفاء من خلال طيارة رباعية -
«اقتصادية النواب» تناقش اتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة بشرم الشيخ -
«الداخلية» توضح حقيقة انفجار الجيزة وتحذر المواقع الإخبارية -
«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري -
الاجتماعي للتنمية: 854 قرضا للمشروعات الصغيرة الزراعية -
«إسكان النواب» توافق مبدئيًا على مشروع قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

قطع المياه عن شارع سيدى عبد الرحيم بطريق مصنع الغزل فى قنا لكسر ماسورة

Google+ Print
قطع المياه عن شارع سيدى عبد الرحيم بطريق مصنع الغزل فى قنا لكسر ماسورة قطع المياه عن شارع سيدى عبد الرحيم بطريق مصنع الغزل فى قنا لكسر ماسورة

> قنا – هند المغربى

تعرض خط المياة الرئيسى أمام مسجد سيدى عبد الرحيم القنائى بمحافظة قنا، للكسر مما تسبب فى تراكم المياه بشوارع المدينة، والتى تسببت فى غرق بعض المحال التجارية والمنازل القريبة، وتم الدفع  بـسيارات لشفط المياه. 

وكشف اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أنه تم قطع مياه الشرب عن منطقة مصنع الغزل على خلفية حدوث كسر في خط مياه شرب قطر 24 بوصة، بشارع سيدي عبد الرحيم المؤدي الي المصنع صباح اليوم الاثنين .

وأكد الهجان إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة اتخذت الإجراءات اللازمة لإصلاح خط المياه والدفع بعربات شفط المياه، وسوف يتم الانتهاء من إصلاحه قبل نهاية اليوم مشيرا إلى أنه تم إبلاغ مديريات الصحة والتموين بالإضافة إلى إدارة مرور قنا لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة خلال فترة إصلاح الكسر .

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365