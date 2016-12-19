إعلان نتائج تظلمات حاجزى وحدات زرزارة ببورسعيد 29 ديسمبر الجارى

بورسعيد – محمد عزام

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين ، أنه سيتم إعلان نتيجة تظلمات من متقدمي الوحدات السكنية بمنطقة زرزارة العشوائية والتي تمت ازالتها بالكامل وتسكين قاطنيها يوم 29 ديسمبر الجاري .

جدير بالذكر أنه ما زالت 470 أسرة من بين 1050 من أهالي منطقة زرزارة العشوائية القديمة ببورسعيد لم يحصلوا على وحدات سكنية بعدما تلقوا ردود أفعال على شكاواهم من المحافظة بعدم استحقاقهم للوحدات برغم حصولهم على خطابات تخصيص مساكن لهم عقب إزالة عشش المنطقة العشوائية في عهد اللواء احمد عبد الله محافظ بورسعيد الأسبق عام 2012.

ومن جانبه أكد المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام لبورسعيد، أن المحافظة قررت بعد خطابات متبادلة مع رئاسة مجلس الوزراء لتعرض الحالات جميعها مرة أخرى للبحث الآلي وفقا لقواعد ولوائح مشروع تطوير العشوائيات .