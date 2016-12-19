ضبط منتجات دوائية غير مرخصة في الذيد

تمكنت بلدية مدينة الذيد من ضبط بائع متجول من إحدى الجنسيات الآسيوية وبحوزته منتجات دوائية مجهولة المكونات والمصدر، يدعي أنها مستحضرات طبية لعلاج العديد من الأمراض منها ألم المفاصل والركبة وأمراض العيون وتساقط الشعر وغيرها من الأمراض.

كانت البلدية ممثلة في قسم العمليات ومن خلال الجولات التفتيشية لمفتشي القسم قد رصدت قيام المذكور والذي يحمل تأشيرة زيارة للدولة أثناء مزاولة نشاطه وترويج منتجاته الدوائية الغير مرخصة على الجمهور بالقرب من المحلات التجارية الواقعة على طريق الذيد - الفجيرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاهه ومصادرة المستحضرات الطبية حوزته، وذلك وفق القواعد المتبعة في هذا الشأن.

من جانبه أشار سالم سعيد الطنيجي رئيس قسم العمليات ببلدية مدينة الذيد على أن خطوة الضبط جاءت في سياق رؤية البلدية الرامية إلى خلق بيئة صحية ملائمة، والقضاء على كل الظواهر السلبية التي تؤثر على الصحة العامة وتشكل خطراً على سلامة وصحة الأفراد.

ونوه إلى خطورة مثل هذه الممارسات الخاطئة المتمثلة في تشخيص العلاج دون معرفة مسبقة بحالة المريض، إضافة إلى جلب وتوزيع أدوية ومستحضرات طبية غير مرخصة من قبل الجهات المختصة وتخزينها في ظروف غير آمنة، مما يشكل خطراً كبيراً على حياة الجمهور بشكل عام والمرضى بشكل خاص.

وأشار الطنيجي إلى يقظة مفتشي البلدية وحرصهم التام على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتفتيشية والرقابية المتواصلة على مختلف الأماكن داخل مدينة الذيد وضواحيها سعياً للحد من الأنشطة والممارسات المخالفة والمحظورة التي من شأنها إلحاق الأذى بالمجتمع بشكل عام، داعياً الجمهور إلى الحصول على المنتج الدوائي من قبل الأماكن المرخصة لهذا النشاط، داعياً الجمهور للمشاركة في رصد المخالفين والإبلاغ عن أي حالات مشابهة عبر الخط الساخن لقسم العمليات ببلدية مدينة الذيد والذي يستقبل اتصالات الجمهور على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.