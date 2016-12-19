شرطة الشارقة تخفض السرعة المرورية على شارع قطاه- نزوى

اعتمدت شرطة الشارقة تخفيض السرعة المرورية من 120 كم/س، إلى 100 كم/س، على شارع قطاه _ نزوى، وذلك في إطار تحقيق أهداف المسرعات الحكومية وفقاً لتوجيهات حكومة دولة الامارات والمساهمة في تسريع تحقيق نتائج ملموسة في مدة زمنية قصيرة من خلال خفض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية على الطرق الأكثر خطورة في الدولة .

وقد ترأس العميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة اجتماعاً مع عدد من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بإدارة المرور بشرطة الشارقة لمناقشة عدد من الأجندة المرورية من خلال مبادرة المسرعات الحكومية لنتائج مؤشرات خفض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية لشرطة الشارقة والمنبثقة عن الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية.

وأثنى العميد الزري إلى الجهود الكبيرة المبذولة لتحقيق السلامة المرورية ، والعمل على تنفيذ مجموعة من المبادرات الهادفة لتعزيز السلامة على الطرق وخفض عدد الوفيات ، وفاعلية الإجراءات التي تطبقها القيادة العامة لشرطة الشارقة ، بهدف الارتقاء بالمنظومة المرورية ، من خلال تطبيق استراتيجية وزارة في هذا المجال ،إلى جانب التدابير التي تم اتخاذها من قبل أجهزة المرور .

وفي ذات السياق وتحقيقاً لأهداف استراتيجية للقيادة العامة لشرطة الشارقة في مجال السلامة المرورية ،

وقال الرائد خالد الكي رئيس قسم المباحث والضبط المروري بإدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة أنه تم تطبيق القرار اعتبارا من يوم أمس , حرصاً على رفع مستوى السلامة المرورية لمستخدمي الطريق، نظراً للمخالفات المتكررة عليه ، حيث أشارت الإحصائيات المرورية إلى وقوع 1584 مخالفة مرورية للرادارات المتحركة خلال عطلة نهاية الاسبوع ، وسجلت الرادارات الثابتة 1454 مخالفة ، نتيجة السرعة الزائدة .

وناشد الرائد الكي، جميع قائدي المركبات، بضرورة الالتزام بالسرعات المحددة، لافتا إلى أنه سوف يتم تثبيت السرعات الجديدة على أجهزة الرادارات الثابتة والمتحركة، لضبط المتجاوزين للسرعة المقررة، حفاظاً على السلامة المرورية .