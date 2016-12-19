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وفاة شخص وإصابة آخر بعد اقتحام سيارة لأحد محلات الصرافة بالشارقة

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وفاة شخص وإصابة آخر بعد اقتحام سيارة لأحد محلات الصرافة بالشارقة وفاة شخص وإصابة آخر بعد اقتحام سيارة لأحد محلات الصرافة بالشارقة

توفي شخص وأصيب آخر بإصابات  بعد تعرضهم للدهس من قبل إحدى السيارات التي اقتحمت أحد محلات الصرافة  بالقرب من ميدان الحصن بالمنطقة الوسطى بالشارقة.

وكان بلاغ قد ورد إلى غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة في تمام الساعة 10.00 صباحاً يفيد بوقوع حادث بليغ بالمنطقة المذكورة مع وجود مصابين، حيث انتقلت إلى الموقع دوريات الأنجاد والإسعاف، وتبين أن الحادث وقع نتيجة قيام  قائد مركبة أثناء توقفها أمام إحدى محلات الصرافة الواقعة بالمنطقة بتشغيل مركبته بنية الرجوع بها إلى الخلف، إلا أنه أخطأ  أثناء قيامه بتحريك ناقل الحركة (الجير) لتندفع المركبة إلى الأمام، وتستقر داخل محل الصرافة المتواجد أمامه، ما نتج عنه وفاة الحارس المتواجد عند مدخل محل الصرافة وإصابة شخص آخر بإصابات متوسطة، وبينما تابعت دوريات المرور تخطيط الحادث فقد تم نقل المصاب بسيارات الإسعاف الوطني إلى المستشفى لإجراء اللازم.

وحث العقيد أحمد بن درويش مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى جميع السائقين وأفراد الجمهور بضرورة أخذ الحيطة والحذر والانتباه أثناء القيادة، والابتعاد عن كل ما يشغل السائق ويؤدي إلى تشتيت انتباهه وتركيزه، متمنيا السلامة للجميع.

 

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