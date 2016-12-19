ضبط أدوية بيطرية مجهولة وبقال يبيع أدوية بشرية بالغربية

الغربية ــ إسلام الخياط

تمكنت مباحث التموين بالغربية خلال حملة مكبرة من ضبط كميات كبيرة من الأدوية البيطرية الفاسدة.

كان اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من اللواء أحمد الخواجة مدير مباحث التموين، يفيد من ضبط السيارة رقم 3148 د رس قيادة المدعو"ا م" 46 عاما مقيم مركز السنبلاوين الدقهلية، وبرفقته المدعو "ع ف إ" 24 عاما مندوب مبيعات مقيم مركز السنبلاوين الدقهلية، وبحوزتهما 80 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية و864 عبوة أدوية بيطرية مجهولة المصدر وبدون فواتير تدل على مصدرها.

كما تمكنت الحملة من ضبط "ع م 46 عاما صاحب محل بقالة بالسنطة البلد مقيم بذات الناحية، وبحوزته 870 قرص أدوية بشرية ستربتوكين وباى الكوفان وسبازموبيرالجين و78 عبوة فوار رانى ووفروت و9 أمبولات حقن بيركال.

تم التحفظ على المضبوطات، وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.