ضبط 4 بنادق آلية وخرطوش خلال حملة أمنية بقنا

قنا – وائل محمد

شنت الأجهزة الأمنية بقنا، حملة أمنية مكبرة لضبط حائزى الأسلحة النارية، بناء على تعليمات اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا.

أسفرت الحملة التى تمت بإشراف اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية عن ضبطـ "وليد.ف" 25 سنة عامل ومقيم بقرية أسمنت دائرة المركز وبحوزته بندقية خرطوش، و"أحمد.غ" 26 سنة عامل ومقيم بقرية طوخ دائرة المركز وبحوزته بندقية خرطوش محلية الصنع بروحين، و"حسان.ع" 65 سنة مزارع ، ومقيم بقرية المحروسة دائرة المركز، وبحوزته بندقية آلية بالخزينة الخاصة بها، وكذا مسدس ماركة براوننج وعدد 4 من ذات العيار.

وبمناقشة المتهمين اعترفوا بحيازة الأسلحة النارية بقصد الدفاع، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.