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السجن 3 سنوات لرئيس مجلس إدارة شركة متهم بالنصب على المواطنين

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السجن 3 سنوات لرئيس مجلس إدارة شركة متهم بالنصب على المواطنين السجن 3 سنوات لرئيس مجلس إدارة شركة متهم بالنصب على المواطنين

>كتبت أمانى الأخرس

عاقبت محكمة جنح البساتين، رئيس مجلس إدارة شركة لبيع العقارات السكنية، متهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين، بالسجن 3 سنوات.

 

وردت عدة بلاغات لقسم شرطة البساتين، من كل من "رامى.ز"، و"أحمد.ع" و"موسى.م"، و"محمد.م"، يتهمون رئيس مجلس إدارة شركة لبيع العقارات السكنية بالنصب عليهم وبيع العقار الواحد لعدة مواطنين، وتبين بعد التحريات صحة المعلومات الواردة، وأن المتهم سبق اتهامه فى قضايا نصب سابقة حصل فيها على أحكام وصلت إلى 75 عاما.

 

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة يتكون من وكيلا نيابة البساتين أشرف الأزهرى، وزياد أشرف لتلقى بلاغات المجنى عليهم وسماع أقوالهم.


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