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القبض على عاطل سرق سيارة نقل وبحوزته سلاح نارى وذخيرة فى التبين

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القبض على عاطل سرق سيارة نقل وبحوزته سلاح نارى وذخيرة فى التبين القبض على عاطل سرق سيارة نقل وبحوزته سلاح نارى وذخيرة فى التبين

>كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى

القى رجال مباحث قسم شرطة التبين، القبض على عاطل، سرق سيارة وباعها، وكان بحوزته سلاح نارى اثناء تواجده بمنزله.

 

واثناء مرور ضابط  مباحث قسم شرطة التبين وبصحبته القوة المرافقة تمكن من ضبط طعماد.ف.م. 43 سنة" عاطل، والسابق اتهامه في القضية رقم 3621 لسنة 2012م التبين " ضرب "، اثناء استقلاله السيارة رقم( ن ل ط 831 ) نقل ماركة شيفرولية بيضاء اللون موديل 2016م " والمبلغ بسرقتها في المحضر رقم 13976 لسنة 2016م،  جنح العجوزه بتاريخ 8/6/2016م بلاغ "محمد.ش.أ. 43 سنة " مدير تراخيص بالشركة العالمية للإعلانات ومقيم بالجيزة.

 

 

وبمواجهته قرر بشراء السيارة من "محمد.ع.أ. " وشهرته محمد.م. 43 سنة عاطل والسابق اتهامه في 3 قضايا آخرها 4070 لسنة 2012م التبين " سلاح ابيض " مقابل مبلغ 155 ألف جنية قام بدفع مبلغ 65 ألف جنيه وباقي المبلغ 90 ألف جنيه على أقساط .

 

وبإعداد الأكمنة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه اثناء تواجده بمسكنه، وعثر بمسكنه على سلاح ناري " بندقية خرطوش تركي الصنع عيار 12 مم تحمل أرقام 6212 " غير مبلغ بسرقتها "وعدد 6 طلقات من ذات العيار.

 

وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة بأسلوب المفتاح المصطنع وقام بالتصرف فيها بالبيع للأول، وأضاف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

 

 


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