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وزير الخارجية يلتقي وفد اللجنة الأمريكية اليهودية

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وزير الخارجية يلتقي وفد اللجنة الأمريكية اليهودية وزير الخارجية يلتقي وفد اللجنة الأمريكية اليهودية

وزير الخارجية

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، صباح اليوم، مع وفد اللجنة الأمريكية اليهودية الذي يزور القاهرة حاليا.

وفى تصريح للمستشار احمد ابو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إشار الى ان اللقاء تناول العلاقات “المصرية – الأمريكية” وأهمية تعزيزها، لاسيما مع قرب تولي الإدارة الأمريكية الجديدة مهامها مطلع العام الجديد، حيث حرص وزير الخارجية على إحاطة الوفد بنتائج زيارته الاخيرة الى واشنطن واللقاءات التى أجراها مع قيادات الادارة الانتقالية ومع الكونجرس الأمريكى بمجلسيه.

وقد حرص الوزير شكرى على الإجابة على أسئلة الوفد حول أهم ما تناولته تلك اللقاءات فيما يتعلق بمستقبل العلاقات المصرية الامريكية، ورؤية الإدارة الجديدة لكيفية التعامل مع الازمات المختلفة فى الشرق الاوسط.
> وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن مناقشات شكرى مع وفد اللجنة تناول بقدر من التفصيل رؤية لكيفية دفع عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية إلى الإمام، والتحديات التى تواجه جهود استئناف المفاوضات بين الجانبين، والدور الهام الذى تضطلع به مصر من أجل تشجيع الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى على اتخاذ خطوات جادة وفعالة على مسار التسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية.

كما تناول اللقاء التقييم المصرى للأوضاع الإقليمية وتأثيراتها على أمن واستقرار الشرق الأوسط بشكل عام، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق واليمن وجهود مكافحة الإرهاب.

كما أكد وزير الخارجية لأعضاء اللجنة على أهمية استثمار جميع الدوائر الأمريكية من أجل تنشيط وتعزيز العلاقات الأمريكية مع مصر في مجالاتها الاقتصادية والسياسة والعسكرية والاجتماعية، بالإضافة إلى أهمية تكثيف التنسيق والتشاور السياسي حول القضايا الإقليمية، لاسيما في ظل ما تواجهه المنطقة من مخاطر وتهديدات متزايدة تؤثر على مصالح جميع الأطراف.

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