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الليلة .. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بشأن أوضاع "حلب"

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الليلة .. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بشأن أوضاع "حلب" الليلة .. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بشأن أوضاع "حلب"

>كتب: مصطفى عنبر

يعقد مجلس جامعة الدول العربية دورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية العرب مساء اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، بناء على طلب من دولة الكويت،  لبحث تطورات الأوضاع فى سوريا وخاصة المأساوية فى مدينة حلب.

 

 

يبدأ الاجتماع الساعة السادسة من مساء اليوم  وفقا لبيان صادر عن الجامعة العربية، وأفاد مصدر دبلوماسى عربى مسئول بالقاهرة فى وقت سابق، بأن هذا الموعد تم تحديده بعد مشاورات جرت بين دولة الكويت والأمانة العامة للجامعة العربية والجمهورية التونسية، فيما أيدت عددا من الدول العربية الطلب الكويتى منها قطر والسعودية والأردن .

 

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الوزارى تطورات الأوضاع الحالية فى سوريا والتداعيات الخطيرة للصراع المسلح فى حلب على الأوضاع الإنسانية على السكان المدنيين فى المدينة.

 

ومن المنتظر أن يقدم الأمين العام للجامعة العربية تقريرا حول جهود الجامعة العربية ومساعيها مع مختلف الأطراف المعنية بشأن تطورات الأوضاع فى سوريا، ومن المقرر أن يتحدث فى الجلسة الافتتاحية رئيس وفد تونس الرئيس الحالى لمجلس الجامعة العربية، بالإضافة للأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط .

 

 


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