مقتل 29 مسلحًا وإصابة العشرات من مليشيات الحوثي وصالح فى صعدة

لقي 29 مسلحًا، مصرعهم من مليشيات الحوثي وصالح وأصيب العشرات فى مواجهات عنيفة مع الجيش الوطني والمقاومة فى جبهتي علب والبقع.

وذكرت قناة “العربية الحدث”، نقلا عن محافظ صعدة، هادى طرشان الوايلى قوله، بأن أكثر من 29 مسلحا من مليشيات الحوثي وصالح قتلوا، فيما أصيب العشرات منهم فى مواجهات عنيفة مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية فى جبهتي علب والبقع.

وأضاف، أن الجيش تمكن من صد هجوم عنيف فى أطراف حى الزنوج ومحيط الدفاع وعصيفرة والأربعين ومختلف جبهات شرق مدينة تعز فى محاولة من المتمردين لاستعادة الأحياء التى خسروها.

يذكر، أن 30 مسلحا من مليشيات الحوثي وصالح قد لقوا مصرعهم خلال الأيام الماضية فى هجوم شنته قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية فى مدينة مندبة الواقعة فى محافظة صعدة، انتهى باستعادة السيطرة على المنطقة الحدودية مع السعودية.