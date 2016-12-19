رئيس التشيك السابق: المنطقة العربية قادرة على التقدم بقوة

كتب - محمود محيى

قال الدكتور فاكلاف كلاوس، رئيس التشيك السابق، إن العالم العربى لا يحتاج لاستيراد نماذج لأنظمة من الخارج من أجل التحول الديمقراطى والتغيير السياسى بل يحتاج أن يجد طريقه بنفسه.

وأضاف كلاوس، خلال كلمته بالمؤتمر العربى الدولى الثالث للعلاقات العامة المنعقد اليوم الاثنين، بالقاهرة، تحت رعاية المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وبتنظيم شركة "BOD" للعلاقات العامة، أن العالم العربى سيستطيع التحول ديمقراطيا فهذه المنطقة ليست فاشلة وتستطيع أن تتقدم بقوة.

وقال الرئيس التشيكى السابق، "أنا أنظر إلى العالم العربى من منظور محايد، وهذا المنظور لديه مميزات، ولكن عندما اتطلع للعالم العربى أرى بعض التناقضات منها غياب التكامل الاقتصادى والاجتماعى بالمنطقة".

وأضاف كلاوس "أنا أنصحكم بأن لا تتبعوا النموذج الأوروبى فى الوحدة، وأن محاولات تصدير النزاعات المسلحة لكم عليكم ان تتجنبوها، فالعنف والنزاعات المسلحة تؤخر كثيرا التنمية الاقتصادية فى المنطقة العربية".

وقال كلاوس إن الاعتماد على الغاز والبترول والصناعات القديمة تؤخر التنمية.

وأوضح كلاوس، "أنا لا اقتنع أن العالم العربى يحتاج لتحول نظامى من أجل التنمية ولا يحتاج إلى استيراد نماذج أنظمة من الخارج، بل يحتاج إلى أن يجد طريقه وحده".

واستطرد قائلا "عندما كنت هنا فى القاهرة منذ 8 سنوات خلال المؤتمر المصرى التشيكى، تحدثت كيف تحولت التشيك من الشيوعية إلى الاقتصاد الحديث، وفهمنا أنه من الضرورى إيجاد رؤية واضحة وشفاف للسير قدما، وفهمنا أنه من الضرورى أن نجد تفاهما للأغلبية العظمى والشعب فى البلاد، ووضعنا كل ذلك نصب أعيننا عندما تحول نظامنا فى التشيك".

وأوضح كلاوس أن اقتصاد البلاد لا يمكن الحصول عليه من الخارج ويجب الاعتماد على النفس، وأن الانتقال السياسى والتغيرات السياسية تتم من خلال سلسلة من الخطوات ولا تتم دفعة واحدة.

وأكد الرئيس التشيكى السابق أن الدول العربية تحتاج إلى التجارة فيما بينها ولا تحتاج إلى المعونات الأجنبية والاعتماد على الخارج.