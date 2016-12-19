الداخلية تعلن تفاصيل مداهمة عناصر «حركة حسم» بأكتوبر

أكدت معلومات قطاع الأمن الوطنى اتخاذ عدد من عناصر ما يسمى بـ (حركة سواعد مصر “حسم “) التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، من إحدى الوحدات السكنية الكائنة بالحى الرابع بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة وكراً لإختبائهم فضلاً عن عقد اللقاءات التنظيمية وتصنيع العبوات المتفجرة لاستخدامها فى تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه بعض الأهداف الهامة والحيوية بالبلاد كذا رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء.

> وقال بيان لوزارة الداخلية، منذ قليل، إنه تم استئذان النيابة المختصة للتعامل الفوري مع تلك المعلومات ومداهمة الوحدة السكنية المشار إليها فى إطار مقنن.. وحال إقتراب القوات فوجئت بإطلاق النيران عليها من داخلها مما أدى إلى استشهاد المجند أحمد عبدالحليم مصطفى “من قوة قطاع الأمن المركزى” نتيجة إصابته بطلق ناري.

> وأضاف البيان، أن القوات اضطلعت بالتعاون مع مصدر إطلاق النيران مما أسفر عن مصرع الإخوانى الهارب محمد عبدالخالق فرج على (مواليد 6/12/1990 – حاصل على ليسانس لغة عربية – يقيم بقرية بنى مجدول بدائرة مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة) والعثور بحوزته على طبنجة حلوان عيار 9 مم.

> يشار إلى أن الإخوانى المذكور من أبرز كوادر ما تسمى بـ (حركة سواعد مصر “حسم”) التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى ومسئول ما يسمى بـ (وحدة كرداسة للعمل المسلح) ومطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم ( 79 / 2016 حصر أمن دولة عليا “تحرك لجان الحراك المسلح بمحافظة الجيزة”).

> - تم إتخاذ الإجراءات القانون اللازمة فى هذا الشأن والعرض على نيابة أمن الدولة العليا .