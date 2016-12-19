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بدء مؤتمر جامعة الإسكندرية بحضور محلب ووزير التعليم العالى

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بدء مؤتمر جامعة الإسكندرية بحضور محلب ووزير التعليم العالى بدء مؤتمر جامعة الإسكندرية بحضور محلب ووزير التعليم العالى

>الإسكندرية – أسماء على بدر

بدأ منذ قليل، مؤتمر كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، بحضور المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، والدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور عصام الكردى، رئيس جامعه الإسكندرية أعمال المؤتمر الدولى التاسع للهندسة الإنشائية والجيوتقنية وينظمه كلية الهندسة جامعة الإسكندرية. 

 

يتضمن المؤتمر الذى يعقد على مدى ثلاثة أيام بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة عميد الكلية إلقاء 10 محاضرات عامه ومناقشة 89 بحثا حول أحدث التقنيات فى مجال هندسة الإنشاءات.

 

ويلقى المهندس إبراهيم محلب المحاضرة الافتتاحية للمؤتمر عن "القيم والأخلاقيات فى مهنة الهندسة"، كما يلقى الدكتور أشرف الشيحى محاضرة بعنوان "رؤى فى التعليم الهندسى".

 

وقال الدكتور سعيد علام وكيل كليه الهندسة لشئون التعليم والطلاب، إن محاور المؤتمر تشمل التصميمات الإنشائية، والتصميم الزلزالى للمنشآت، وتدعيم وإصلاح المنشآت وتصميم المنشآت الخرسانية والمعدنية، وميكانيكا التربة، والأساسات، والمواد الذكية، والمواد الحديثة فى مجال الإنشاءات، وتطوير وتحسين إدارة الموارد البشرية لمشروعات البناء، يشارك فى المؤتمر أساتذة ومتخصصون في مجال الهندسة الانشائية من الجامعات المصرية ومن مختلف دول العالم.


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