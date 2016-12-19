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هيئة الكتاب تستعد لإصدار أول اعداد كتابها الشهرى«3حواديت»

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هيئة الكتاب تستعد لإصدار أول اعداد كتابها الشهرى«3حواديت» هيئة الكتاب تستعد لإصدار أول اعداد كتابها الشهرى«3حواديت»

تحت عنوان “3حواديت” تستعد الهيئة العامه للكتاب،لإصدار سلسلة كتب شهرية موجهه للناشئين فوق عشر سنوات،يضم كل عدد منها ثلاث قصص.
> السلسلة يرأس تحريرها الشاعر عمرو حسنى،وشارك فى عددها الأول ،من الكتاب عبير عبد العزيز ،صبحى شحاته ،أميمة صبحى، والرسامين سمير عبد الغنى ،سحر عبد الله، ورحاب محى الدين.
> وعن طبيعة القصص المختارة تقول” مدير التحرير” الكاتبة سمر نور، “هى معتمدة على الخيال لتتوافق مع هذا الجيل ،وبعيدة كل البعد عن الاطار التعليمي أو التوجيهي”،وتضيف “العدد الأول يضم قصص “لعبة الشايب”،”بيضة السماء”،و”الفتاة التى حبست العاصفة”.

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