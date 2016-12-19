الأهلى يطلب شراء الكولومبى كاسترو من صن داونز مقابل مليون دولار

كتب رمضان حسن

أرسل مسئولو الأهلي خطابا إلي إدارة نادي صن داونز الجنوب أفريقي طالب فيه بتوضيح موقفها النهائي من بيع المهاجم الكولومبي ليوناردو كاسترو للقلعة الحمراء خلال شهر يناير القادم مقابل "مليون دولار فقط"، وهو الحد الأقصى للحصول على جهود اللاعب، وطلب النادي الاحمر ردا سريعا سواء بالقبول أو الرفض حتى يتمكّن من استكمال مفاوضاته مع باقي الأسماء المطروحة لارتداء قميص الأهلي فى الشتاء.

وقال مصدر بالأهلي، إن مسئولى النادي الأحمر قاموا منذ أكثر من شهر ونصف بإبلاغ جواو بيتانسوكر وكيل أعمال كاسترو برغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري في التعاقد مع اللاعب الكولومبي، وطلبوا منه نقل هذه الرغبة إلي ادارة نادي صن داونز التي حددت الحصول علي مبلغ 2 مليون دولار للاستغناء عن اللاعب رغم شرائه من يوينفيرستاريو البوليفي صيف 2015 مقابل 400 ألف دولار فقط.

ووضع الأهلي، كيجان دولي لاعب صن داونز أيضا في حساباته الفنية، ففي حالة فشل المفاوضات تماما مع كاسترو فإن مسئولو التعاقدات بالقلعة الحمراء سيبدأون في التفاوض الرسمي مع النادي الجنوب افريقي لضمه بعد ان أبدي حسام البدري المدير الفني قناعة تامة بمستوي اللاعب.