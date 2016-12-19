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مصر توقع الشريحة الثانية لقرض التنمية الإفريقي بـ 500 مليون دولار

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مصر توقع الشريحة الثانية لقرض التنمية الإفريقي بـ 500 مليون دولار مصر توقع الشريحة الثانية لقرض التنمية الإفريقي بـ 500 مليون دولار

الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي – أرشيفية

وقعت وزيرة التعاون الدولي، اليوم الاثنين، مع مسؤولي بنك التنمية الإفريقي اتفاق حصول على الشريحة الثانية بقيمة 500 مليون دولار.

كانت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، ذكرت الأسبوع الماضي، أن مجلس إدارة البنك وافق على صرف الشريحة الثانية بقيمة 500 مليون دولار من القرض البالغ 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

ووقعت وزارة التعاون الدولي، في ديسمبر الماضي، اتفاق قرض ميسراً من التنمية الأفريقي في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة للدولة.

وتسلم البنك المركزي المصري الشريحة الأولى البالغة 500 مليون دولار في يناير 2016.

وتواجه مصر شُحاً في العملة الصعبة، وتبلغ الفجوة التمويلية لمصر 30 مليار دولار على مدار 3 سنوات تنتهي في 30 يونيو 2018، وفقاً لبرنامج المُقر من مجلس النواب.

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