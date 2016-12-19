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ضبط 3 ينقبون عن الأثار بساحل سليم أسيوط

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ضبط 3 ينقبون عن الأثار بساحل سليم أسيوط ضبط 3 ينقبون عن الأثار بساحل سليم أسيوط

>أسيوط - هيثم البدري

ألقى ضباط مديرية أمن أسيوط القبض على 3 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بأحد المنازل وبحوزتهم أدوات الحفر بالرويجات بساحل سليم.

 

تلقى اللواء عاطف قليعى مدير أمن أسيوط اخطارا من إدارة المباحث يفيد ضبط "ع ا ح" 23 سنة فلاح ومقيم الرويجات ـ دائرة مركز ساحل سليم، و"ع س م" 34 سنة فلاح ومقيم الرويجات دائرة مركز ساحل سليم "ا م ع ح" 34  سنة حاصل علي ليسانس حقوق ومقيم جسر الصليبة ـ دائرة قسم ثان أسيوط متلبسين بالتنقيب علي الآثار الفرعونية بمنزل الأول وبحوزتهم أدوات الحفر وتضم فأس  و(2) غلق و  شانيور كهربائي وبكرة وسلبه وسلك كهربائي و كوريك.

 

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة واستكمال التحقيقات 

 

 

 


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