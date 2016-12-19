ضبط 3 ينقبون عن الأثار بساحل سليم أسيوط

تلقى اللواء عاطف قليعى مدير أمن أسيوط اخطارا من إدارة المباحث يفيد ضبط "ع ا ح" 23 سنة فلاح ومقيم الرويجات ـ دائرة مركز ساحل سليم، و"ع س م" 34 سنة فلاح ومقيم الرويجات دائرة مركز ساحل سليم "ا م ع ح" 34 سنة حاصل علي ليسانس حقوق ومقيم جسر الصليبة ـ دائرة قسم ثان أسيوط متلبسين بالتنقيب علي الآثار الفرعونية بمنزل الأول وبحوزتهم أدوات الحفر وتضم فأس و(2) غلق و شانيور كهربائي وبكرة وسلبه وسلك كهربائي و كوريك.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة واستكمال التحقيقات