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القبض على تاجر مخدرات بحوزته 14 طربة حشيش بقنا

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القبض على تاجر مخدرات بحوزته 14 طربة حشيش بقنا القبض على تاجر مخدرات بحوزته 14 طربة حشيش بقنا

>قنا - وائل محمد

ألقت الأجهزة الأمنية بقنا، القبض على تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شنتها قوات الأمن لضبط العناصر الجنائية التى تقوم بالاتجار فى المواد المخدرة، بقنا.

 

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، تلقى إخطارا  من الرائد محمد المغربى رئيس مباحث مركز قنا، يفيد ضبط "على.ا" وشهرته على الحجيرى 21 سنة عاطل، ومقيم بنجع عتمان الحجيرات دائرة المركز وبحوزته (14) طربة فرش لمخدر الحشيش و160 قرصا من عقار التامول المخدر وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 50 جراما تقريبا ومبلغ (650) جنيها وهاتف محمول.

 

وبمناقشته أمام العميد محمد هندى مدير المباحث اعترف بارتكاب الواقعة بقضد الاتجار، وتحرر محضر وباشرت النيابة التحقيقات.


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