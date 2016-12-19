الأرصاد: الشتاء يبدأ الأربعاء المقبل ويستمر 88 يوما و23 ساعة

كتب محمد محسوب

أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، أن الشتاء سيبدأ بعد غد الأربعاء، موضحا أنه بداية من هذا التوقيت ستبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض وستزداد سقوط الأمطار على كافة الأنحاء .

وأضاف الدكتور أحمد عبد العال، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه ستتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على البلاد يصاحبها سقوط أمطار شديدة على السواحل الشمالية الغربية يومى الأربعاء والخميس المقبلين وبالتحديد على محافظات السلوم وسيدى برانى والإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة .

وأشار عبد العال، إلى أن الطقس بشكل عام بعد بدء فصل الشتاء سيكون فى أغلب الأيام باردًا نهارًا على كافة الأنحاء، شديد البرودة ليلاً، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء .

من جانبه، قال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن طول فصل الشتاء سيبلغ 88 يوما و23 ساعة و45 دقيقة، مشيرا إلى أنه يوم 11 ديسمبر تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدى 23.5 درجة جنوبا وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى، فيما عدا مدار الجدى حينئذ يقل طول النهار عن طول الليل فى نصف الكرة الشمالى أى أنه خلال الانقلاب الشتوى حول يوم 21 ديسمبر يكون الوضع فى نصف الكرة الشمالى معاكسا لما هو عليه فى نصف الكرة الجنوبى.

وأوضح الدكتور أشرف تادرس، أن ظل الإنسان على الأرض أطول ما يمكن، حيث أن الشمس تبلغ أقصر ارتفاع لها فى السماء، لذلك يمتد خيال الإنسان على الأرض بطريقة ملحوظة فى هذا اليوم عن باقى أيام السنة، مشيرا إلى أن العكس تماما يحدث يوم الانقلاب الصيفى فى 21 يونيو من كل عام حيث يكون خيال الإنسان على الأرض هو أقل خيال طوال العام .