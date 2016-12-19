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إليسا تنتقد التشكيل الحكومى الجديد فى لبنان

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اليساعبرت المطربة اللبنانية “إليسا “عن عدم حماسها للحكومة اللبنانية الجديدة،التى أعلن عن تشكيلها برئاسة سعد الحريرى أمس الأحد،معلقة انهم شكلوا “حكومة” ونسوا ما يحتاجه الناس ..”المستقبل”.
> إليسا إنتقدت التشكيل الحكومى عبر تغيردة لها بصضفحتها بموقع تويتر،وكتبت”لقد أعلنوا عن تشكيل حكومة جديدة،وتناسوا ما نحتاجه ..وهو المستقبل”.
> يذكر أن إليسا تظهر الجمعه المقبل بأولى حلقات برنامج “كل يوم جمعه”،الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب،و يعرض على قناتي onE المصرية و mtv اللبنانية.

تغريدة اليسا

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