إليسا تنتقد التشكيل الحكومى الجديد فى لبنان

عبرت المطربة اللبنانية “إليسا “عن عدم حماسها للحكومة اللبنانية الجديدة،التى أعلن عن تشكيلها برئاسة سعد الحريرى أمس الأحد،معلقة انهم شكلوا “حكومة” ونسوا ما يحتاجه الناس ..”المستقبل”.

> إليسا إنتقدت التشكيل الحكومى عبر تغيردة لها بصضفحتها بموقع تويتر،وكتبت”لقد أعلنوا عن تشكيل حكومة جديدة،وتناسوا ما نحتاجه ..وهو المستقبل”.

> يذكر أن إليسا تظهر الجمعه المقبل بأولى حلقات برنامج “كل يوم جمعه”،الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب،و يعرض على قناتي onE المصرية و mtv اللبنانية.