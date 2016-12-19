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البورصة تستهل تعاملاتها الصباحية على ارتفاع جماعي

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البورصة تستهل تعاملاتها الصباحية على ارتفاع جماعي البورصة تستهل تعاملاتها الصباحية على ارتفاع جماعي

ارشيفية

استهلت البورصة تعاملاتها الصباحية اليوم الاثنين، على ارتفاع جماعي بدعم مشتريات المستثمرين المصريين.

وارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.39% تعادل 44.89 نقطة ليصل إلى 11443.45 نقطة، بحلول الساعة 10:25 صباحاً.

وزاد مؤشر إيجي إكس 70 بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 4455.33 نقطة، فيما ارتفع مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 0.24% ليصل إلى 1071.8 نقطة.

وصعد مؤشر إيجي إكس 50 متساوي الأوزان بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 1848.49 نقطة.

وبلغ حجم التداول 47.9 مليون سهم بقيمة 164.5 مليون جنيه، وارتفع نحو 32 سهماً، فيما انخفض 28، واستقر 28 سهماً.

واتجهت تعاملات المصريين للشراء بصافي 8.06 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات العرب والأجانب للبيع بصافي 5.7 و 2.27 مليون جنيه على التوالي.

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