مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك «خالد بن الوليد 2016»

تنفذ عناصر من القوات الخاصة المصرية والبحرينية فعاليات التدريب المشترك “خالد بن الوليد 2016″، والذى تستمر فعالياته حتى الثلاثين من ديسمبر الجارى، وذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين .

ووصلت العناصر المشاركة إلى قاعدة عيسى الجوية بمملكة البحرين الشقيقة ، تمهيدا لتنفيذ فعاليات فى التدريب الذى يتضمن تنفيذ العديد من الأنشطة والبيانات العملية لنقل وتبادل الخبرات والتدريب على مهام عمل الوحدات الخاصة ، والمهارات القتالية الخاصة بمقاومة الإرهاب وتحرير الرهائن والمحتجزين ، وتنفيذ الرمايات النمطية وغير النمطية ، واقتحام المنشأت والمباني وتطهيرها من العناصر الاجرامية المسلحة .

يأتى التدريب فى ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكرى وتنسيق الجهود بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين وصولاً إلى أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى .