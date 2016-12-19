وزير الإسكان يعيّن معاونين هندسيين من الشباب لرؤساء الأجهزة بـ5 مدن

كتب أحمد حسن

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً بتعيين معاونين هندسيين من الشباب لرؤساء أجهزة المدن الجديدة لمدة عام.

وشمل القرار تعيين المهندس أحمد إبراهيم أنور عباس، معاوناً هندسياً لرئيس جهاز تنمية مدينة بدر، والمهندس محمد محمود الشربينى الغمراوى، معاوناً هندسياً لرئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة لشئون المرافق، والمهندسة نجاد محمد عثمان كيلانى، معاوناً هندسياً لرئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، والمهندس محمد عبدالله يوسف محفوظ، معاوناً هندسياً لرئيس جهاز تنمية مدينة السادات، والمهندسة رانيا سمير حامد أبو بكر، معاوناً هندسياً لرئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر لشئون القطاع الثالث.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، فى بيان اليوم، إن الوزارة تهدف إلى إعداد كوادر شابة، ووضعها فى موقع المسئولية، والدفع بها فى المواقع القيادية، لمعاونة رؤساء أجهزة المدن الجديدة فى تحمل المسئولية واتخاذ القرار، من أجل الارتقاء بمستوى الأداء، لا سيما فى ظل المشروعات الكبرى التى تقوم أجهزة المدن الجديدة بتنفيذها فى المرحلة الراهنة.