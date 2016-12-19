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نيابة النقض توصى بإلغاء إعدام متهمى مذبحة بور سعيد

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نيابة النقض توصى بإلغاء إعدام متهمى مذبحة بور سعيد نيابة النقض توصى بإلغاء إعدام متهمى مذبحة بور سعيد

>كتب احمد متولى

طالبت النيابة فى أولى جلسات نظر محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من 52 متهم فى  مجزرة استاد بور سعيد على حكم إعدام 21 متهمًا، والسجن المؤبد لـ 5 متهمين، والسجن المشدد 15 عاما لـ 10 متهمين، والسجن 10 سنوات لـ 6 متهمين، والسجن 5 سنوات لمتهمين، والسجن عام مع الشغل لمتهم واحد.

 

بدأت الجلسة فى التاسعة صباحا بحضور المحامين والأهالى وتلى ممثل المحكمة أسباب الطعن  المقدمة من المحامين، ومن المنتظر أن تقوم المحكمة بالتصدى للقضية، وذلك بعد المرافعة والبالغ 14سببا للنقض منها انتفاء الاتفاقية بين روابط الألتراس  وانتفاء القتل.

 

وتعود أحداث القضية إلى فبراير عام 2012 عند إقامة مبارة فى الدورى الممتاز بين فريقى "اﻷهلى والمصرى" على استاد بور سعيد، والتى راح ضحيتها 72 مشجعًا من جماهير النادى اﻷهلى.


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