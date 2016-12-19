بدء سحب استمارات حجز 2224 قطعة أرض للإسكان المتميز بالعاشر من رمضان للخاسرين

كتب أحمد حسن

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن بدء طرح 22224 قطعة أرض للإسكان المتميز فى مدينة العاشر من رمضان، وذلك للحاجزين الذين لم يوفقوا فى القرعة الاسبقة.

وقال وزير الإسكان ، فى بيان صحفى اليوم، أن فروع بنك التعمير والإسكان، ستبدأ من ظهر اليوم طرح استمارات الرغبة فى حجز 2224 قطعة أرض للإسكان المتميز بمدينة العاشر من رمضان، وذلك للعملاء الذين سبق لهم الحجز بمدينة العاشر من رمضان خلال الفترة من 3/5/2016 وحتى 2/6/2016، ولم يوفقوا فى الحصول على قطعة الأرض عن طريق القرعة العلنية، والقرعة التكميلية اللتين تم إجراؤهما، ولم يقوموا بسحب مبلغ جدية الحجز.

وأضاف مصطفى مدبولى ، قائلا" يشترط فى المتقدم أن يكون من العملاء الذين سبق لهم التقدم للحجز بمدينة العاشر من رمضان خلال الفترة من 3/5/2016 وحتى 2/6/2016، ولم يحصل على قطعة الأرض عن طريق القرعة العلنية التى تم إجراؤها يوم 25/7/2016، أو القرعة التكميلية التى تم إجراؤها خلال الفترة من 22/11/2016 حتى 24/11/2016، ولم يقم بسحب مبلغ جدية الحجز السابق سداده، موضحاً أنه لا يحق للأسرة (الزوج – الزوجة – الأولاد القصر) التقدم لإبداء الرغبة فى الحجز لأكثر من قطعة أرض واحدة.

وأوضح، أنه يتم التقدم للحجز لدى فرع بنك التعمير والإسكان السابق سداد مبلغ جدية الحجز لديه، للحصول على استمارة الرغبة فى الحجز، واستيفائها، وتحديد الرغبة، وذلك بموجب بطاقة الرقم القومى للمتقدم، وصورة إيصال سداد مبلغ جدية الحجز السابق سداده، وتقديمها لدى نفس الفرع خلال الفترة من 19/12/2016 وحتى 5/1/2017، خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 3 بعد الظهر وحتى الساعة 5 مساءً، مشيراً إلى أن بيان مناطق قطع الأراضى المطروحة، والمساحات، وأعداد القطع بالمساحات، متاحة بذات استمارة الرغبة.

وأشار مدبولى ، إلى أنه سيتم إجراء قرعة علنية يدوية، وذلك للعملاء المتقدمين للحجز فقط، خلال الفترة المحددة، لتحديد الفائزين والتخصيص لهم، من خلال القرعة طبقاً لأعداد قطع الأراضى المعروضة وأعداد المتقدمين، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان إجراء القرعة لاحقاً، وبحضور مسئولى جهاز المدينة، والجهات المعنية والرقابية، وبنك التعمير والإسكان، ومن يرغب من المواطنين المتقدمين للحجز، موضحاً أنه سيتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار بعد الإعلان عن نتيجة القرعة العلنية، ويحظر التعامل مع أى جهات خارج فروع البنك.