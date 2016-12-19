حملة إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بمدينة بنها

القليوبية: حسن عفيفى

نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقطاع الوحدة المحلية بمدينة بنها بمنشية النور اسفل كوبرى 15 مايو، وكذلك ازالة التعدى الواقع امام الموقف العمومى، وتم فصل التيار الكهربائى عن المبانى المخالفة.

وقال بيان للمحافظة اليوم، إن الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الخصوص أجرت أعمال تسوية وتمهيد بشارع المعدية وشارع المطبعة وشارع الرشاح، كما تم تعلية الجزيرة الوسطى أمام مدخل شرارة بأبو الغيط بالقناطر الخيرية، وذلك لتسيير الحركة المرورية وعدم سير السيارات فى الاتجاه المعاكس، وذلك للحفاظ على المظهر الحضارى اللائق للمحافظة.

وفى نفس السياق استكملت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بنها أعمال تجميل وتشجير شارع سعد زغلول وذلك للحفاظ على المظهر الحضارى اللائق بالمحافظة.