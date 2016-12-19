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ضبط 9000 متر سلك كهربائى مجهول المصدر بحوزة تاجر بمدينة نصر

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ضبط 9000 متر سلك كهربائى مجهول المصدر بحوزة تاجر بمدينة نصر ضبط 9000 متر سلك كهربائى مجهول المصدر بحوزة تاجر بمدينة نصر

>كتب عبد الرحمن سيد

قبض رجال الإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة على صاحب شركة للتوريدات الكهربية، بحوزته 9 الآف متر سلك، وخراطيم و5870 قطعة أدوات كهربائية مغشوشة ومجهولة المصدر فى مدينة نصر .

 

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة بالقاهرة، بقيام مالك شركة غير مرخصة لتجارة الأداوت الكهربائية بحيازة وتجميع كميات كبيرة من الأدوات الكهربية المغشوشة والأسلاك الخالية من أى مستندات أو فواتير تفيد بمشروعية حيازتها أو مصدرها، وعرضها للبيع بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وقامت مجموعة عمل من ضباط الإدارة بمداهمة الشركة المتحرى عنها ، وضبط مديرها المسئول وبحوزته 9000 متر من الأسلاك الكهربية المغشوشة، و 450 متر من الخراطيم، مدون عليها علامة تجارية "فليبس – شانسى –العاشر للكابلات "، و5870 قطع ادوات كهربائية منها لمبات ومفتاح وقاطع للكهرباء بدون فواتير .

 


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