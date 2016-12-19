بالصور.. ضبط 93مهاجرا غير شرعى مختلفى الجنسية بشلاتين والعوينات

نشر العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، جهود قوات حرس الحدود خلال الفترة ما بين أول ديسمبر إلى ١٧ الجارى.

وذكر البيان أنه استمرار لجهود قوات حرس الحدود فى توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات الإستراتيجية، تمكنت قوات حرس الحدود فى نطاق الجيش الثانى الميدانى من ضبط عربة ميكروباص محملة بعدد (9) لفافة لنبات البانجو المخدر بمنطقة (الإسماعيلية)، وضبط تروسيكل محمل بعدد (22) لفافة لنبات البانجو بمنطقة (معدية نمرة 6)، بالإضافة إلى ضبط عدد (470) قاروصة سجائر مهربة بمنطقة (رفح) .

وفى نطاق الجيش الثالث الميدانى تم ضبط عدد (15) جوال بداخلهم عدد (375) لفافة لنبات البانجو المخدر بمنطقة (عتاقة)، وضبط عربة نقل محملة بعدد (28) لفافة لنبات البانجو، وفرد بحوزته عدد (1) كجم من جوهر الأفيون المخدر بمنطقة (السويس)، بالإضافة إلى ضبط عربة بداخلها عدد (2) لفافة لنبات البانجو، وأخرى محملة بعدد (4550) قاروصة سجائر مهربة، وضبط فرد تكفيرى بمنطقة (نفق الشهيد أحمد حمدى) .

وفى نطاق المنطقة الغربية العسكرية تم ضبط عدد (275000) قرص مخدر وعدد (2) بندقية آلية بمنطقة ( السلوم )، وضبط عربة محملة بعدد (334600) قرص مخدر بمنطقة (بحر الرمال الأعظم) وعدد (9) عربة محملين بعدد (40380) قاروصة سجائر مهربة بمناطق (بحر الرمال الأعظم – مطروح)، بالإضافة إلى ضبط عدد (175) فرد من جنسيات مختلفة خلال محاولات الهجرة غير الشرعية بمناطق (السلوم – بحر الرمال الأعظم) .

وفى نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية تمكنت القوات البحرية بالتعاون مع قوات حرس الحدود من ضبط مركب صيد إيرانى وعلى متنه عدد (7) فرد عثر بداخله على عدد (171) كجم من مادة الهيروين المخدر بمنطقة (البحر الأحمر)، بالإضافة إلى ضبط عربة نقل محملة بعدد (3500) قاروصة سجائر مهربة بمنطقة (الواحات)، وضبط عدد (93) فرد من جنسيات مختلفة خلال محاولات الهجرة غير الشرعية بمناطق (شلاتين – أبو رماد – العلاقى – العوينات)، وضبط عدد (3) فرد سودانى الجنسية خلال عمليات التنقيب عن خام الذهب وبحوزتهم عدد (3) جهاز للكشف عن المعادن بمنطقة (الشلاتين) .